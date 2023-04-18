В России создали первый отечественный аналог сервиса Microsoft Teams

Разработчик офисных программ «МойОфис» представил аналог американского сервиса Microsoft Teams. Это первое решение от российских авторов — об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

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Сервис под названием Squadus предназначен для совместной работы и корпоративного общения. Программа не ограничена количеством сотрудников, которые могут его использовать «это могут быть десятки тысяч пользователей».

Squadus включает в себя платформу для видеоконференцсвязи (ВКС), встроенный мессенджер, сервис просмотра документов и поиска в них, а также бот SDK, который позволяет создавать, тестировать, развёртывать интеллектуальных ботов и управлять ими внутри IT-системы организации. Сервис доступен на всех платформах: от Windows и Android от отечественной ОС «Альт».