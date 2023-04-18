Google разрабатывает новый поисковый движок на базе ИИ

Согласно отчёту СМИ, Google ведёт разработку новой поисковой системы на базе искусственного интеллекта, в ответ на растущую конкуренцию со стороны Microsoft и OpenAI.

По данным издания The New York Times, компания находится на ранних стадиях создания поисковой службы, которая будет предоставлять максимально персонализированный опыт, учитывая потребности пользователей. Однако на данный момент проект не имеет чёткого графика. В дополнение к этому Google работает над новыми функциями искусственного интеллекта для своей существующей поисковой системы, которая называется «Magi».

Среди функций есть чат-бот, который может отвечать на запросы разработчиков программного обеспечения и создавать фрагменты кода. Кроме того, компания протестировала функцию, позволяющую пользователям искать музыку через чат-бот. По данным The Times, для этого проекта было задействовано более 160 сотрудников компании.

Google также работает над функцией Chrome под названием «Searchalong», которая позволяет чат-боту сканировать веб-страницу, которую пользователь просматривает, и предоставлять контекстную информацию. Компания также разрабатывает экспериментальные функции GIFI и Tivoli Tutor, которые позволяют Google Image Search генерировать изображения и обучать чат-бота новым языкам. Некоторые из этих функций уже были представлены Google ранее, либо же они доступны на других платформах, например, генерация изображений уже возможна в Slides.