Планов по блокировке «Википедии» в России на данный момент нет. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС.

«Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет», - пояснил Шадаев, отметив, что российский аналог электронной энциклопедии – «Знания» пока развивается.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил за создание российского аналога «Википедии». Он подчеркнул, что эта площадка является идеологическим и политическим продуктом, который надо «закрыть».