Глава Минцифры заявил об отсутствии планов по блокировке «Википедии»
Планов по блокировке «Википедии» в России на данный момент нет. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС.
«Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет», - пояснил Шадаев, отметив, что российский аналог электронной энциклопедии – «Знания» пока развивается.
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил за создание российского аналога «Википедии». Он подчеркнул, что эта площадка является идеологическим и политическим продуктом, который надо «закрыть».
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о важности создания аналога сервиса с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии иностранного портала. При этом суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation (владелец русскоязычной «Википедии») на два миллиона рублей за неудаление запрещенной статьи о российских силах в Запорожской области.