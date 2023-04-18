Российские ученые отодвинули границу поисков «новой физики»

«Каждая элементарная частица заряженная – это маленький магнитик, силу которого мы можем измерить. Ее мы называем магнитным моментом, и на него влияют множество физических сил. У нас есть теория, мы понимаем, как устроен мир. И мы можем сделать расчет и провести эксперимент. Если эти числа не совпадут, значит в вакууме есть какие-то поля, которые мы еще не знаем. Лучше всего для таких экспериментов подходят мюоны. Это тяжелый аналог электрона. А физика так устроена, что чем частица тяжелее, тем она чувствительнее», – объяснил Логашенко.