Российские ученые отодвинули границу поисков «новой физики»

Команда российских физиков из Института ядерной физики им. Будкера РАН, Новосибирского государственного университета и других организаций отодвинули границу, за чертой которой ученые могут найти «Новую физику». Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора ИЯФ СО РАН Иван Логашенко.
«Мы опровергли наличие разницы в величине магнитного момента мюона. Мы провели измерение максимально тщательно. Мы не могли ошибиться, так как сделали множество проверок. В этом смысле пока мы новую физику закрыли. Правильнее сказать: отодвинули границу той энергии, где может быть открыта Новая физика. Результаты наших экспериментов исключают возможность существования легких частиц, которые влияют на магнитный момент мюона. Если «новая физика» имеет место в жизни, то она существует на очень высоких энергиях», — заявил Логашенко.
К таким результатам ученые пришли, проведя ряд экспериментов на коллайдере ВЭПП-2000. Команда изучала аномальный магнитный момент мюона. Это отклонение величины магнитного момента элементарной частицы от предсказанного значения.
«Каждая элементарная частица заряженная – это маленький магнитик, силу которого мы можем измерить. Ее мы называем магнитным моментом, и на него влияют множество физических сил. У нас есть теория, мы понимаем, как устроен мир. И мы можем сделать расчет и провести эксперимент. Если эти числа не совпадут, значит в вакууме есть какие-то поля, которые мы еще не знаем. Лучше всего для таких экспериментов подходят мюоны. Это тяжелый аналог электрона. А физика так устроена, что чем частица тяжелее, тем она чувствительнее», – объяснил Логашенко.
Так, согласно расчетам величина магнитного момента мюона должны была составлять пять сигм, однако эксперименты показали 4,2 сигмы. Такая разница может быть объяснена ошибкой или неизвестными ранее физическими силами – Новой физикой. В ходе экспериментов ученые измерили частоту формирования пионов и других элементарных частиц при столкновениях пучков электронов и позитронов в ВЭПП-2000. Это необходимо для уточнения теоретических расчетов свойств мюонов на базе Стандартной модели.
В результате оказалось, что теоретические магнитные свойства мюонов оказались значительно ближе к «аномальным» результатам замеров на ускорителе AGS и в лаборатории Ферми (США), чем к оценкам на базе Стандартной модели. По словам физиков, это исключает возможность существования пока неизвестных нам легких частиц, которые бы могли влиять на магнитные свойства мюонов.