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В Минцифры высказались о возможности блокировки «Википедии» в России

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Глава Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев высказался о возможности блокировки онлайн-энциклопедии «Википедия» на территории страны. Его слова передает РИА Новости.

В Минцифры высказались о возможности блокировки «Википедии»
© ТАСС

Шадаев заявил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет.

Также глава Минцифры сообщил, что российский аналог онлайн-энциклопедии — портал «Знания» — пока находится на стадии разработки.

«Он развивается сейчас, не готов сказать, насколько он готов», — сказал Шадаев.

Ранее 18 апреля сообщалось, что суд Москвы оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», на 800 тысяч рублей.

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