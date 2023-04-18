В Минцифры высказались о возможности блокировки «Википедии»

Глава Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев высказался о возможности блокировки онлайн-энциклопедии «Википедия» на территории страны. Его слова передает РИА Новости.

Шадаев заявил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет.

Также глава Минцифры сообщил, что российский аналог онлайн-энциклопедии — портал «Знания» — пока находится на стадии разработки.

«Он развивается сейчас, не готов сказать, насколько он готов», — сказал Шадаев.