В Минцифры высказались о возможности блокировки «Википедии»

Глава Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев высказался о возможности блокировки онлайн-энциклопедии «Википедия» на территории страны. Его слова передает РИА Новости.
Шадаев заявил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет.
Также глава Минцифры сообщил, что российский аналог онлайн-энциклопедии — портал «Знания» — пока находится на стадии разработки.
«Он развивается сейчас, не готов сказать, насколько он готов», — сказал Шадаев.
Ранее 18 апреля сообщалось, что суд Москвы оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», на 800 тысяч рублей.