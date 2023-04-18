В России пообещали не повышать цены на отечественное ПО

Компании IT-индустрии вместе с Минцифры пришли к тому, что создадут меморандум ответственной работы на рынке. Он будет регламентировать ценовую политику отечественных программных продуктов, сообщает Forbes.

Появление соответствующего документа ожидается в течение ближайшего месяца, отмечает издание. В нем, в частности, пропишут обязательство не поднимать стоимость российского ПО выше разумного уровня.

Информация о том, что совещание по данному вопросу состоялось, подтвердилась представителями Минцифры.

Кроме того, источники Forbes на рынке заявили, что в России могут начать приостанавливать аккредитацию компании, если поступит жалоба на необоснованное повышение стоимости софта.