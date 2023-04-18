Большое тихоокеанское мусорное пятно стало отдельной экосистемой

Ежегодно в океан попадает огромное количество пластика – от 1,15 до 2,41 миллиона тонн, что соответствует скорости одного мусоровоза в минуту. В северной части Тихого океана между Калифорнией и Гавайями расположен один из самых загрязненных морских районов в мире – Большое тихоокеанское мусорное пятно, Great Pacific Garbage Patch (GPGP).

Большая часть мусора представляет собой микропластик – крошечные кусочки, часто невидимые невооруженным глазом, но которые легко проглатываются морскими обитателями и попадают в пищевую цепочку.

Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, показало, что несмотря на все проблемы, которые создает пластиковый мусор, десятки крошечных прибрежных видов живут и размножаются в GPGP. Среди них – крабы, морские анемоны и мелкие беспозвоночные.

Исследователи проанализировали пластиковый мусор из восточной части Северо-Тихоокеанского субтропического круговорота, изучив более 100 предметов мусора, извлеченных из мусорного пятна в период с ноября 2018 года по январь 2019 года. Было обнаружено около 484 морских беспозвоночных, принадлежащих к 46 различным видам. Восемь из 10 этих видов обычно обитают в местах, находящихся за тысячи километров от этого района.

«Проблемы пластика выходят за рамки простого проглатывания и запутывания», — сказала Линси Харам, ведущий автор статьи и бывший научный сотрудник Смитсоновского центра экологических исследований (SERC).

Исследование предупреждает, что новые пластиковые дома прибрежных видов в океане «фундаментально изменяют океанические сообщества и экосистемные процессы в этой среде с потенциальными последствиями для сдвигов в расселении видов и биогеографии» в больших масштабах.