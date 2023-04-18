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Новые устройства «Яндекса» для умного дома поступили в продажу в России

В России начались продажи новых гаджетов «Яндекса» для умного дома — «Станции Макс», «Яндекс Хаба» и датчиков с поддержкой протокола Zigbee. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российской компании.

Начались продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома
© «Яндекс»

«Станция Макс» представляет собой самую мощную смарт-колонку «Яндекса» с LED-экраном и трехполосным звуком, позволяющими смотреть видео в высоком качестве. «Колонка снабжена пятью динамиками общей мощностью 65 Вт, имеет семь встроенных микрофонов, выход HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45 Ethernet и разъем 3.5 мм для внешней акустики», — говорится в описании новинки.

Кроме того, обновленная колонка поддерживает

протокол умного дома Zigbee для голосового управления датчиками.

«Яндекс Хаб» предназначен для тех пользователей, которые имеют умную колонку без поддержки Zigbee. Хаб поможет объединить все датчики умного дома, а также смарт-лампочки и розетки, чтобы управлять ими при помощи голосового помощника «Алиса».

Кроме того, для покупки доступны пять датчиков с Zigbee — для открытия дверей и окон, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводная кнопка. Они могут быть использованы при разных сценариях. Управлением датчиками осуществляется через приложение «Дом с Алисой».

Стоимость обновленной «Станции Макс» составила 29 990 руб., «Яндекс Хаба» — 4990 руб., а одного умного датчика — 1990 руб.

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