В WhatsApp появятся анимированные эмодзи

В мессенджере WhatsApp появятся анимированные эмодзи
Команда мессенджера WhatsApp разрабатывает функцию использования анимированных эмодзи в чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Функция была замечена в бета-версии сервиса для десктопа. По мнению экспертов WABetaInfo, анимированные эмодзи улучшат пользовательский опыт, сделав переписку «более веселой», а эмоции «яркими».
Анимация будет запускаться автоматически, если у выбранного пользователем эмодзи есть движущаяся версия. Анимированные эмодзи созданы при помощи Lottie, специальной библиотеки для веб-разработки. Как отмечают в WABetaInfo, администрации мессенджера было бы неплохо также задуматься об отключении этой функции в настройках для тех, кто считает анимацию эмодзи избыточной и мешающей воспринимать информацию.
Ожидается, что функция станет доступна широкому кругу пользователей в ближайшем будущем.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в бета-версии обновления мессенджера WhatsApp под номером 2.23.8.24 был обнаружен апдейт популярной функции. Теперь пользователи получат возможность добавлять новые подписи к пересылаемым файлам, если решат удалить оригинальное сообщение.