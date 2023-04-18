Тим Кук торжественно открыл первый магазин Apple Store в Индии

Генеральный директор Apple Тим Кук посетил Индию, чтобы присутствовать на открытии первого в стране магазина Apple Store. Об этом сообщает CNN.

Официальная точка продаж гаджетов Apple была открыта в Мумбаи во вторник 18 апреля. Тим Кук лично приветствовал первых покупателей. Ожидается, что предприниматель так же посетит Дели в четверг 20 апреля — там тоже будет открыт Apple Store.

«В Индии такая красивая культура и невероятная энергетика. Мы будем рады построить нашу совместную историю — поддерживать наших клиентов, инвестировать в местные сообщества и работать вместе ради лучшего будущего», — заявил Тим Кук.

В последние пару лет Apple активно строит отношения с рядом стран ради постепенного ухода из КНР и диверсификации своего производства. Открытие первых магазинов Apple Store являются частью стратегии по экспансии корпорации в Индии, где уже собирается часть смартфонов iPhone.