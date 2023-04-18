Российские ученые объяснили движения в жидком ядре Земли

Российские специалисты из Уральского федерального университета (УрФУ) в совместной работе с учеными из МГУ связали движения жидкого ядра Земли с изменением скорости вращения планеты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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В процессе исследования были проанализированы реакции вязкой жидкости ядра на случайные внешние воздействия. Всего изучались два вида течения: образующиеся при вращении только внутренней сферы и при вращении обеих сфер с одинаковыми скоростями, направленными в одну сторону.

«Величина скорости вращения внутренней сферы подвергалась воздействию "белого" шума — случайных во времени отклонений угловой скорости вращения от средних значений. Расчеты показали, что отклик на шум (изменение параметров течения) зависит от того, как было образовано течение — вращением только внутренней сферы или вращением обеих сфер», — поделилась сотрудница УрФУ Мария Грицевич.