$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Движения жидкого ядра Земли связали с изменением скорости вращения планеты

Lenta.ruиещё 1

Российские специалисты из Уральского федерального университета (УрФУ) в совместной работе с учеными из МГУ связали движения жидкого ядра Земли с изменением скорости вращения планеты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Российские ученые объяснили движения в жидком ядре Земли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе исследования были проанализированы реакции вязкой жидкости ядра на случайные внешние воздействия. Всего изучались два вида течения: образующиеся при вращении только внутренней сферы и при вращении обеих сфер с одинаковыми скоростями, направленными в одну сторону.

«Величина скорости вращения внутренней сферы подвергалась воздействию "белого" шума — случайных во времени отклонений угловой скорости вращения от средних значений. Расчеты показали, что отклик на шум (изменение параметров течения) зависит от того, как было образовано течение — вращением только внутренней сферы или вращением обеих сфер», — поделилась сотрудница УрФУ Мария Грицевич.

Полученные данные решили подтвердить в ходе дальнейших экспериментов Института механики МГУ. Предыдущие способы моделирования включали в себя учет только одного параметра вращения Земли (непосредственно по реальному времени), а в данном случае рассмотрели изменение скорости вращения еще и под воздействием случайных отклонений. Авторы пришли к выводу, что подобные изменения скорости могут провоцировать тектоническую активность, что вызывает землетрясения, извержения вулканов и цунами.

Наука и техника,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий