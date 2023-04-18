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13 минут назад

Xiaomi представила карманный насос для шин в стиле iPod

Газета.Ru

Компания Xiaomi выпустила карманный насос для шин Mijia Inflatable 2, чей дизайн напоминает внешний вид плеера Apple iPod. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Xiaomi представила карманный насос для шин в стиле iPod
Фото: XiaomiXiaomi

Компрессор устройства обеспечивает давление накачки до 1034 кПa. При этом насос может накачать пустую шину примерно за 8-10 минут.

Емкость аккумулятора насоса составляет 2000 мАч — одного заряда хватает примерно на 10 шин. Устройство оснащено разными режимами, позволяющими подкачивать разные типы колес, а также мячи.

Mijia Inflatable 2 оснащен OLED-экраном, на который выводится тип накачки, заряд, а также давление. Управляется насос с помощью круглой панели с кнопками, напоминающей аналогичную у плеера iPod Classic.

Стоимость гаджета составляет 199 юаней (около 2,5 тыс. руб.). Предзаказ Mijia Inflatable 2 на территории Китая уже открыт.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что принадлежащий Xiaomi бренд Mijia представил аудиоочки Smart Audio Glasses, которые подключаются к смартфону по Bluetooth и используются в качестве наушников и гарнитуры.

Наука и техника,Mail.ru Group,
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