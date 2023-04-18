В России создали ИИ для постановки диагноза по рентгеновскому снимку

Учёные из Сколтеха разработали нейросеть, способную обнаруживать и описывать патологии на рентгеновских снимках лёгких, сокращая тем самым время анализа для врачей с нескольких минут до примерно 30 секунд.

Исследователи использовали современные модели машинного зрения и компьютерной лингвистики, включая GPT-3 small, предшественницу популярных GPT-3.5 и GPT-4.

В отличие от обычных моделей, нейросеть Сколтеха автоматически описывает рентгеновские снимки, что позволяет врачам подтверждать или отклонять диагнозы, такие как фиброз, увеличенное сердце или подозрение на рак.

Для обучения нейросети была создана большая база рентгеновских снимков и специальный радиологический словарь для повышения точности в использования радиологических терминов.