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1 час назад

Маск начал продавать газовые горелки в виде ракеты Starship

Мария Иванова

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск начал продавать газовые горелки в виде своей сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Об этом он рассказал в твиттере.

«Мини-Starship с огнем!» - так описал товар Маск.

На сайте SpaceX горелку называют «функциональным коллекционным предметом» и предлагают использовать для того, чтобы «карамелизировать сахар на крем-брюле или расплавить немного сыра». Стоимость горелки составляет 175 долларов (15,6 тысячи рублей).

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«Портативная ветрозащитная Starship Torch облегчит работу по поджариванию всего - от стейка до безе. За пределами кухни запустите Starship, чтобы зажечь свечи или разжечь камин», - говорится в описании горелки.

17 апреля на полигоне SpaceX в округе Бока-Чика (штат Техас, США) должен был состояться пуск многоразовой, самой большой и мощной ракеты в истории космонавтики - Starship. Однако пуск отложили за несколько минут до старта из-за проблем с герметизацией.

Ракета высотой 120 метров и весом пять тысяч тонн должна была совершить неполный виток вокруг Земли на высоте 230 километров с полной нагрузкой за 90 минут, а затем вернуться в атмосферу в районе Гавайских островов. Вторая попытка тестового запуска ожидается через 48 часов после первой.

Ракету разработали с перспективой на полеты к Луне и Марсу с экипажем.

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