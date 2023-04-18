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Планшет Google Tablet будет продаваться с док-станцией в комплекте

Уже 10 мая, в рамках Google I/O 2023, от поискового гиганта ждут запуска сразу трёх новых устройств: Pixel Fold, Pixel 7a и Pixel Tablet.

Планшет Google Tablet будет продаваться с док-станцией в комплекте
© Ferra.ru

Особый интерес вызывает долгожданный выпуск планшета Pixel Tablet, который был анонсирован ещё год назад, на конференции Google I/O 2022.

Отличительной особенностью устройства должна стать возможность превращения в смарт-дисплей при подключении к док-станции с динамиками. При этом док-станция, судя по свежим утечкам, будет идти в комплекте с девайсом.

Напомним, что Pixel Tablet будет предлагаться по доступной цене, работать на базе фирменного процессора Tensor G2 и иметь 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что Pixel Tablet поступит в продажу в ближайшие месяцы.

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