Ученые выяснили, почему викинги оставили Гренландию

Американские ученые выяснили, что викинги оставили свои поселения на юго-западе Гренландии из-за роста уровня моря. Этот период совпал с началом малого ледникового периода. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Викинги населяли Гренландию в период с 985 по 1450 гг. Они активно вели сельское хозяйство и строили поселение, а затем загадочно исчезли. Причины этого исчезновения до сих пор были не до конца известны. Ранее историки считали, что викинги просто не смогли адаптироваться к окружающей среде. Впоследствии же ученые стали предполагать, что викинги столкнулись с большим числом трудностей: социальные проблемы, экономический кризис, политические разногласия и изменение климата.

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В новой работе ученые проанализировали ранее опубликованные геоморфологические и палеоклиматические данные. Они показали, что уход викингов из Гренландии совпал по времени с началом малого ледникового периода, который оказал особенно значимое влияние на Северо-Атлантический регион. Несмотря на то, что охлаждение и оледенение должно способствовать падению уровня моря, в Гренландии наблюдался обратный эффект. Из-за изменений в гравитационном поле в Гренландии уровень моря рос, при этом сама суша опускалась под воду, из-за чего участились наводнения. Как показал анализ, к моменту прибытия викингов в Гренландию тенденция к росту уровня моря наблюдалась уже некоторое время. За период нахождения викингов в Гренландии уровень моря поднимался вплоть до 3,3 м, что в 2-6 раз выше скорости роста уровня моря в XX веке.

Ученые также рассмотрели археологические исследования в контексте новых данных. Так, они обнаружили руины затопленного склада викингов. Также исследователи подсчитали, что 75% скандинавских поселений находились в пределах 1 км от области, подверженной наводнениям. Изменение климата отразилось даже на питании викингов, так как вместо продуктов сельского хозяйства они начали чаще употреблять в пищу морепродукты. Это также может быть связано с наводнениями, которые затопили поля и сделали их непригодными для сельского хозяйства.