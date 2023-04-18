Выявлен новый вирус для Android-смартфонов

Новый троян для Android под названием «Хамелеон» атакует пользователей в Австралии и Польше с начала года, имитируя криптовалютную биржу CoinSpot, австралийское правительственное агентство и банк IKO.

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Мобильное вредоносное ПО было обнаружено компанией по кибербезопасности Cyble, которая сообщила о распространении вируса через скомпрометированные веб-сайты, вложения в Discord и хостинг-сервисы Bitbucket.

Хамелеон обладает широким спектром вредоносных функций, включая кражу учётных данных пользователя с помощью ввода наложений и регистрации клавиш, куки и текстовых сообщений SMS с заражённого устройства.

После запуска вредоносное ПО выполняет ряд проверок для обхода обнаружения антивирусными программами.