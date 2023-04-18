В России пообещали не повышать цены на отечественное ПО

Крупные российские IT-компании договорились о саморегулировании цен на программное обеспечение (ПО), сообщили в Минцифры.

Фото: Unsplash Unsplash

Встречу участников рынка в ведомстве объяснили необходимостью договориться о принципах ценообразования на российские продукты в условиях, когда многие иностранные вендоры покинули рынок. Компании пообещали создать меморандум ответственной работы на IT-рынке и не повышать стоимость российских программ «выше разумного уровня».

Предельные цены на российское ПО будут размещать на официальном маркетплейсе для отечественных разработок. Нарушителей соглашения будут лишать аккредитации.

Ранее стало известно, что за последний год, в отсутствие на рынке зарубежных конкурентов, российские разработчики ПО взвинтили цены на 30-50 процентов. Сильнее всего тенденция заметна в области системного и офисного ПО. Компании-потребители просили Минцифры и ФАС повлиять на необоснованное повышение цен. Ведомства указали, что запрет на злоупотребление доминирующим положением не затрагивает интеллектуальную деятельность.