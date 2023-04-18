$81.63+0.1289.66-0.50
31 минуту назад

В России пообещали не повышать цены на отечественное ПО

Lenta.ru

Крупные российские IT-компании договорились о саморегулировании цен на программное обеспечение (ПО), сообщили в Минцифры.

В России пообещали не повышать цены на отечественное ПО
Фото: UnsplashUnsplash

Встречу участников рынка в ведомстве объяснили необходимостью договориться о принципах ценообразования на российские продукты в условиях, когда многие иностранные вендоры покинули рынок. Компании пообещали создать меморандум ответственной работы на IT-рынке и не повышать стоимость российских программ «выше разумного уровня».

Предельные цены на российское ПО будут размещать на официальном маркетплейсе для отечественных разработок. Нарушителей соглашения будут лишать аккредитации.

Ранее стало известно, что за последний год, в отсутствие на рынке зарубежных конкурентов, российские разработчики ПО взвинтили цены на 30-50 процентов. Сильнее всего тенденция заметна в области системного и офисного ПО. Компании-потребители просили Минцифры и ФАС повлиять на необоснованное повышение цен. Ведомства указали, что запрет на злоупотребление доминирующим положением не затрагивает интеллектуальную деятельность.

Однако не все сферы могут обойтись без использования западных сервисов. Многие российские компании и региональные органы власти сейчас пытаются сохранить или продлить лицензии на программное обеспечение для работы с графикой, — в первую очередь на продукты Adobe. В России импортозаместить такие продукты не получилось, так как власти уделили основное внимание потребностям промышленности и софт для обработки фото и видео сочли не таким важным.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий