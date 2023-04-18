$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Корейская группа установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube

Lenta.ru

YouTube-канал южнокорейской поп-группы BLACKPINK стал самым просматриваемым на видеохостинге среди музыкальных коллективов — это позволило им войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Корейская группа установила рекорд Гиннесса по просмотрам в YouTube
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, на 10 апреля общее число просмотров видео на канале группы превысило 30 миллиардов — BLACKPINK обошли канадского певца Джастина Бибера. Отмечается, что BLACKPINK установила рекорд Гиннесса в 21-й раз.

Ранее онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самой красивой женщине в мире — ею была названа южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису. Участница герл-группы BLACKPINK Джису набрала 500 тысяч голосов.

Наука и техника,Джастин Бибер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий