В России создадут силовой тренажер для РОС

«Сейчас прорабатывается вопрос размещения на РОС силового тренажера. Потому что упражнения на силовом тренажере также показаны космонавтам в этом тренировочном режиме. Мы сейчас разрабатываем данный силовой тренажер. Это новая разработка, которая учитывает опыт эксплуатации подобного оборудования на МКС и будет обладать целым рядом преимуществ», — сказал Орлов.

По его словам, в число тренажеров для РОС также может войти беговая дорожка, которую применяют на Международной космической станции. Он отметил, что после утверждения эскизного проекта РОС и начала этапа технического проектирования можно будет более предметно обсуждать оборудование, которое могут создать для станции.