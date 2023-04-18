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В России создадут силовой тренажер для РОС

Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) занимаются созданием силового тренажера для применения на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом академик РАН, директор ИМБП Олег Орлов сообщил ТАСС.

В России создадут силовой тренажер для РОС
© ТАСС

«Сейчас прорабатывается вопрос размещения на РОС силового тренажера. Потому что упражнения на силовом тренажере также показаны космонавтам в этом тренировочном режиме. Мы сейчас разрабатываем данный силовой тренажер. Это новая разработка, которая учитывает опыт эксплуатации подобного оборудования на МКС и будет обладать целым рядом преимуществ», — сказал Орлов.

По его словам, в число тренажеров для РОС также может войти беговая дорожка, которую применяют на Международной космической станции. Он отметил, что после утверждения эскизного проекта РОС и начала этапа технического проектирования можно будет более предметно обсуждать оборудование, которое могут создать для станции.

Ранее в апреле ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией физиологии ускорения и искусственной силы тяжести ИМБП РАН Милена Колотева сообщила, что РОС получит центрифугу для создания искусственной гравитации.

В том же месяце заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников рассказал, что для транспортно-технического обеспечения РОС будет использоваться новый пилотируемый корабль и грузовой корабль «Прогресс-РОС».

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