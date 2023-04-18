Фотограф создал изображение с помощью ИИ и победил в конкурсе

Профессиональный фотограф с 30-летним стажем из Германии Борис Эльдагсен победил в конкурсе фотографии в категории «Креатив», в которой номинировались экспериментальные и необычные снимки. Организаторы престижной международной премии Sony World Photography Awards не только выбрали его в качестве победителя, но и присудили денежный приз в размере $5 тысяч.

Эльдагсен поблагодарил судей за высокую оценку и за то, что «выбрали его изображение и сделали этот момент историческим», но от награды отказался, объяснив, что не сам создал фото под названием «Псевдомнезия: электрик», а сгенерировал его с помощью нейросети DALL-E. Этим он вызвал скандал, на что и рассчитывал.

В итоге фотограф признался, что сделал это специально, чтобы попасть на премию и добиться диалога о будущем фото как ремесла на фоне развития нейросетей, способных создавать реалистичные фотографии, практически неотличимые от сделанных человеком.

«После нашей переписки с Борисом и предоставленных им гарантий, мы посчитали, что его работа соответствует критериям этой категории, и поддержали его участие», — объяснили организаторы премии, отдавшие победу Эльдагсену.

В свою очередь, фотограф попросил не создавать условия, в которых продукты, произведённые нейросетями и человеком, будут друг с другом конкурировать.