Маск объявил о создании «честного чат-бота»

Богатейший человек на Земле, предприниматель из США Илон Маск заявил, что планирует запустить собственную версию чат-бота с искусственным интеллектом, сообщает РИА Новости.

Он планирует сделать его «честным» и назвать TruthGPT. Как считает бизнесмен, разработка должна составить конкуренцию известному чат-боту ChatGPT с той разницей, что будет выдавать всю необходимую информацию без цензуры. По словам Маска, его платформа искусственного интеллекта будет максимально искать истину, стремясь понять природу вселенной.

Как считает миллиардер, этот искусственный интеллект вряд ли уничтожит человечество, «поскольку мы – интересная часть этой вселенной». Маск отмечает, что за разработкой уже действующих чат-ботов стоят относящиеся к левым взглядам программисты, которые «обучают лгать» пользователям свои разработки.