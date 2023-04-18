$81.63+0.1289.66-0.50

Маск объявил о создании «честного чат-бота»

Богатейший человек на Земле, предприниматель из США Илон Маск заявил, что планирует запустить собственную версию чат-бота с искусственным интеллектом, сообщает РИА Новости.

Маск объявил о создании «честного чат-бота»
© ТАСС

Он планирует сделать его «честным» и назвать TruthGPT. Как считает бизнесмен, разработка должна составить конкуренцию известному чат-боту ChatGPT с той разницей, что будет выдавать всю необходимую информацию без цензуры. По словам Маска, его платформа искусственного интеллекта будет максимально искать истину, стремясь понять природу вселенной.

Как считает миллиардер, этот искусственный интеллект вряд ли уничтожит человечество, «поскольку мы – интересная часть этой вселенной». Маск отмечает, что за разработкой уже действующих чат-ботов стоят относящиеся к левым взглядам программисты, которые «обучают лгать» пользователям свои разработки.

Предприниматель выступил с предупреждением о том, что искусственный интеллект способен серьезно навредить существованию человечества в целом, если им не управлять должным образом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий