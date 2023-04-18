"Нужно быть осторожнее": Маск заявил о новой угрозе для человечества

"У нас есть эти надзорные органы, чтобы они осуществляли контроль за вещами, которые могут быть вредны для человека. Нельзя допустить, чтобы компании пренебрегали требованиями к безопасности, а в итоге страдали люди. Именно по этой причине я уже долгое время выступаю за регулирование сферы ИИ", - отметил предприниматель.