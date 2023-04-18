"Нужно быть осторожнее": Маск заявил о новой угрозе для человечества

Предприниматель Илон Маск считает необходимым осуществлять государственный контроль в области искусственного интеллекта (ИИ), поскольку он может представлять угрозу для людей. С такой оценкой он выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в понедельник.
"Я считаю, что с ИИ нужно быть осторожнее. Нужна некая форма государственного надзора, потому он представляет опасность для людей", - отметил Маск.
В качестве примера он привел американские регуляторы, осуществляющие контроль за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также в области самолетостроения.
"У нас есть эти надзорные органы, чтобы они осуществляли контроль за вещами, которые могут быть вредны для человека. Нельзя допустить, чтобы компании пренебрегали требованиями к безопасности, а в итоге страдали люди. Именно по этой причине я уже долгое время выступаю за регулирование сферы ИИ", - отметил предприниматель.
Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, Илон Маск 15 апреля открыл компанию в сфере ИИ под названием X.AI. 14 апреля газета Financial Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что Маск собирает команду, чтобы запустить новый стартап в области искусственного интеллекта, который будет способен составить конкуренцию компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT.