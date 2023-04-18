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Маск выступил за государственное регулирование в сфере ИИ

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Предприниматель Илон Маск считает необходимым осуществлять государственный контроль в области искусственного интеллекта (ИИ), поскольку он может представлять угрозу для людей. С такой оценкой он выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в понедельник.

"Нужно быть осторожнее": Маск заявил о новой угрозе для человечества
© ТАСС

"Я считаю, что с ИИ нужно быть осторожнее. Нужна некая форма государственного надзора, потому он представляет опасность для людей", - отметил Маск.

В качестве примера он привел американские регуляторы, осуществляющие контроль за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также в области самолетостроения.

"У нас есть эти надзорные органы, чтобы они осуществляли контроль за вещами, которые могут быть вредны для человека. Нельзя допустить, чтобы компании пренебрегали требованиями к безопасности, а в итоге страдали люди. Именно по этой причине я уже долгое время выступаю за регулирование сферы ИИ", - отметил предприниматель.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, Илон Маск 15 апреля открыл компанию в сфере ИИ под названием X.AI. 14 апреля газета Financial Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что Маск собирает команду, чтобы запустить новый стартап в области искусственного интеллекта, который будет способен составить конкуренцию компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT.

Маск объявил о создании «честного чат-бота»

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