Маск объявил о запуске чат-бота TruthGPT

Илон Маск собирается запустить свою собственную версию чат-бота TruthGPT. Об этом в понедельник он заявил ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, выдержки из которого были опубликованы на сайте.

"Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий правду ИИ (искусственный интеллект - прим. ТАСС), который пытается понять природу Вселенной", - сказал он.

Маск подчеркнул, что это верный путь к безопасности в связи с тем, что данный ИИ заботится о понимании Вселенной, а значит маловероятно, что он уничтожит людей, поскольку они являются ее интересной частью. Он подчеркнул опасность искусственного интеллекта в целом, отметив, что у него "есть потенциал разрушения цивилизации".