Глазам не верю: как ученые развеяли миф о внешности динозавров

Ученые полагают, что тираннозавры выглядели не настолько устрашающе, как считалось раньше. Вероятнее всего, их огромные зубы скрывались за чешуйчатыми губами, а не были выставлены напоказ. О том, как это выяснилось, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

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Современный человек, кажется, знает о динозаврах почти все: как выглядели, где жили, почему вымерли. Древние ящеры настолько прочно вошли в популярную культуру, что воспринимаются нами как давно знакомые персонажи.

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Однако едва ли не все знания о них, которыми мы обладаем, в любой момент времени можно считать устаревшими. Палеонтологи ежегодно открывают примерно полсотни новых видов, а также постоянно уточняют данные об уже известных. Вдумайтесь: новый вид динозавров обнаруживается примерно раз в неделю! Неудивительно, что древняя история постоянно переписывается и корректируется.

Динозавры безраздельно властвовали на Земле целых 150 миллионов лет. По сравнению с этим сроком время существования человечества как вида выглядит до смешного крохотным. С момента исчезновения динозавров минуло 66 миллионов лет, и до нас дошло удручающе мало свидетельств их существования. Вот почему представления ученых не просто неполные, а, пожалуй, зачаточные. По меткому выражению одного из исследователей: "Это все равно, как если бы мы нашли волосок из слоновьего хвоста и по нему попытались бы описать экосистему всей Африки".

Научные сведения о динозаврах постоянно дополняют, основываясь на новых открытиях. Например, еще полвека назад полагали, что тероподы – динозавры, перемещавшиеся на двух ногах, – ходили вертикально, "столбиком", волоча тяжелый хвост по земле. Позже выяснилось, что это совсем не так. Их хвост располагался горизонтально в воздухе, уравновешивая переднюю часть тела.

Долгое время считалось, что едва ли не все динозавры были покрыты чешуйчатой кожей бурых оттенков. И лишь относительно недавно стало понятно, что у многих из них были перья. Правда, чаще всего совсем простые, напоминавшие мягкие иглы – но зато самых разнообразных цветов.

Скорее всего, были они и у тираннозавра, по крайней мере, на некоторых участках спины. Когда исследователи впервые заявили о пернатости тероподов, художники поспешили нарядить этих "ужасных ящеров" в перья практически с ног до головы. Но сегодня считается, что это тоже ошибка.

Тираннозавры – один из тех видов, данные о которых чаще всего приходится обновлять. Причем довольно радикально. Последней "жертвой" такой реконструкции стал знаменитый оскал: всегда считалось, что зубы этих хищных титанов торчали из пасти, как у современных крокодилов, чтобы вселять ужас в жертв. Однако недавно международная группа исследователей изучила челюсть тираннозавра. Полученные данные сравнивались с существующими сегодня рептилиями – как с теми, у которых есть губы (например, вараны), так и с безгубыми (например, аллигаторы).

Постоянно находящиеся снаружи зубы подвергаются воздействию окружающей среды. К тому же чаще травмируются, поскольку у них нет естественной защиты, – именно так происходит у крокодилов. Но если зубы скрыты за губами, они все время смачиваются слюной. А это позволяет им дольше сохранять эмаль.

Повреждений у такой челюсти намного меньше – это мы можем наблюдать у современных ящериц. Оказалось, состояние окаменевших зубов тираннозавра ближе к ящерицам, чем к крокодилам. Это означает, что у "царей динозавров" были губы. Конечно, они не обладали развитыми мышцами, но зато отлично защищали зубы от внешних воздействий.

Так что тираннозавров вновь приходится перерисовывать. По самым последним представлениям их морды больше напоминали варанов и игуан.

Новости о динозаврах поступают с завидной периодичностью. Сегодня мы, например, знаем, что завроподы откладывали разноцветные яйца. А микрораптор имел яркие перья не только на передних, но и на задних конечностях. Если и дальше так пойдет, скоро мы узнаем, что динозавры умели петь или вышивать крестиком. Разумеется, это шутка.