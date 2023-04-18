Apple снимет с продажи ряд популярных iPhone

Перечислены смартфоны Apple, которые компания перестанет производить и продавать до конца года. Об этом сообщает издание Tom's Guide.

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Журналисты медиа предположили, что после анонса новых флагманских смартфонов осенью 2023 года Apple прекратит производство некоторых iPhone. Специалисты отметили, что в числе таких устройств окажется iPhone 12, который вышел почти три года назад. Также компания перестанет продавать iPhone 13 mini в связи с неудовлетворительными продажами компактного смартфона.

Кроме того, американская корпорация уберет из своего интернет-магазина iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Этот шаг объяснили тем, что ежегодно Apple прекращает реализацию топовых флагманов предыдущей линейки, чтобы те не составляли конкуренцию новым премиальным гаджетам. Несмотря на то, что ряд популярных смартфонов будет снят с продажи, девайсы можно будет приобрести у партнеров Apple.

Журналисты подытожили, что после осени 2023 года официально IT-гигант будет продавать модели iPhone 13, 14 и iPhone 14 Plus. Также в линейке появятся смартфоны iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Вероятно, в продаже останется iPhone SE 2022 года выпуска.