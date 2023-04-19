$81.60-0.0389.57-0.09

Бумажный самолетик от инженеров Boeing поставил мировой рекорд, пролетев 88,31 метра

Инженеры компании Boeing создали бумажный самолетик, который почти пролетает футбольное поле, и побили предыдущее высшее достижение.

Бумажный самолетик от инженеров Boeing поставил мировой рекорд
© It-world.ru

Два инженера Boeing Диллон Рабл (Dillon Ruble) и Гаррет Йенсен (Garrett Jensen) попали в Книгу рекордов Гиннеса как создатели самого далеко летающего бумажного самолетика. Их модель пролетела 88,31 метра.

Дизайн самолетика базируется на формах гиперзвуковых летательных аппаратов. Также инженеры в ходе создания самолетика изучили японское искусство оригами.

На создание и тестирование прототипа у создателей бумажного самолетика-чемпиона ушло порядка 500 часов работы.

Учитывая, что можно было взять любой лист бумаги формата А4, инженеры взяли самую тяжелую из всех доступных.

«Чем тяжелее самолетик, тем больший импульс ему можно придать при бросании», - отметил один из инженеров, добавив, что угол броска составлял 40 градусов от уровня земли.

Предыдущий рекорд, напомним, был равен 77 метров, создатели предыдущего бумажного самолетика-рекордсмена — смешанная команда из Малайзии и Южной Кореи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий