Бумажный самолетик от инженеров Boeing поставил мировой рекорд

Инженеры компании Boeing создали бумажный самолетик, который почти пролетает футбольное поле, и побили предыдущее высшее достижение.

© It-world.ru

Два инженера Boeing Диллон Рабл (Dillon Ruble) и Гаррет Йенсен (Garrett Jensen) попали в Книгу рекордов Гиннеса как создатели самого далеко летающего бумажного самолетика. Их модель пролетела 88,31 метра.

Дизайн самолетика базируется на формах гиперзвуковых летательных аппаратов. Также инженеры в ходе создания самолетика изучили японское искусство оригами.

На создание и тестирование прототипа у создателей бумажного самолетика-чемпиона ушло порядка 500 часов работы.

Учитывая, что можно было взять любой лист бумаги формата А4, инженеры взяли самую тяжелую из всех доступных.

«Чем тяжелее самолетик, тем больший импульс ему можно придать при бросании», - отметил один из инженеров, добавив, что угол броска составлял 40 градусов от уровня земли.