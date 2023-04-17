$81.63+0.1289.66-0.50

Ученые создали экологичный катализатор для производства резины

Новый «зеленый» катализатор позволит производить бутадиен для резины из этилового спирта. Об этом сообщает Научно-технологический университет имени короля Абдаллы.

Ученые создали экологичный катализатор для производства резины
© Газета.Ru

Почти во всех предметах обихода современного мира применяются полимерные детали, и резина — одна из них. В наши дни почти всю резину получают синтетическим образом, а не производят из натурального каучука. Стандартной заменой натуральному каучуку является бутадиен, как правило, его получают из нефтепродуктов или природного газа. Правительства развитых стран стремятся сократить использование этих ресурсов, и потому им ищут замену.

Группа ученых под руководством Чона Санхо создала новый катализатор для получения бутадиена из этилового спирта. Сама эта реакция была известна с 1928 года, но считалась неудобной для массового производства. В общем виде смесь водорода и спирта необходимо было нагреть до 500 градусов и пропустить через оксиды металлов. Новая работа позволила сделать эту реакцию более конкурентоспособной при помощи катализатора на базе оксидов кремния и магния.

Чтобы сделать это, ученые проследили за изменением структуры и состава частиц этих оксидов при обработке внутри водной мешалки. Опыты указали на то, что взаимодействия между оксидами магния и кремния приводят к появлению двух разных типов частиц. Один из них ускорял производство бутадиена, а второй — мешал этому и способствовал формированию этилена — побочного продукта синтеза бутадиена.

Понимание этого позволило ученым оптимизировать процесс и разработать подход, который в теории поможет уже в ближайшее время создать магниево-кремниевые катализаторы для синтеза бутадиена, которые будут производить минимальные количества этилена и других побочных продуктов.

Авторы надеются, что с помощью их технологии удастся запустить производство «зеленой» резины, цена которой будет сравнима с традиционной, получаемой из нефти.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий