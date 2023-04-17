Ученые создали экологичный катализатор для производства резины

Новый «зеленый» катализатор позволит производить бутадиен для резины из этилового спирта. Об этом сообщает Научно-технологический университет имени короля Абдаллы.

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Почти во всех предметах обихода современного мира применяются полимерные детали, и резина — одна из них. В наши дни почти всю резину получают синтетическим образом, а не производят из натурального каучука. Стандартной заменой натуральному каучуку является бутадиен, как правило, его получают из нефтепродуктов или природного газа. Правительства развитых стран стремятся сократить использование этих ресурсов, и потому им ищут замену.

Группа ученых под руководством Чона Санхо создала новый катализатор для получения бутадиена из этилового спирта. Сама эта реакция была известна с 1928 года, но считалась неудобной для массового производства. В общем виде смесь водорода и спирта необходимо было нагреть до 500 градусов и пропустить через оксиды металлов. Новая работа позволила сделать эту реакцию более конкурентоспособной при помощи катализатора на базе оксидов кремния и магния.

Чтобы сделать это, ученые проследили за изменением структуры и состава частиц этих оксидов при обработке внутри водной мешалки. Опыты указали на то, что взаимодействия между оксидами магния и кремния приводят к появлению двух разных типов частиц. Один из них ускорял производство бутадиена, а второй — мешал этому и способствовал формированию этилена — побочного продукта синтеза бутадиена.

Понимание этого позволило ученым оптимизировать процесс и разработать подход, который в теории поможет уже в ближайшее время создать магниево-кремниевые катализаторы для синтеза бутадиена, которые будут производить минимальные количества этилена и других побочных продуктов.