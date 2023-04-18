Casio представила смарт-часы G-SHOCK из биопластика

Компания Casio представила в Японии новую линейку умных часов G-SQUAD DW-H5600. В нее вошли пять моделей, которые отличаются дизайном. Среди них есть ограниченная серия 40th Anniversary.

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Новинка компонуется монохромным MIP-дисплеем, на внутренней стороне расположены акселерометр и оптический датчик, позволяющий определять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.

Часы продвигаются как продукт эко-френдли – их корпус изготовлен из биопластика, впервые используемого в отрасли, а кроме питания по USB доступно пополнение заряда с помощью солнечной энергии.