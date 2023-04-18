Он находится на территории морского заповедника, созданного в 1998 году. При этом это первый случай обнаружения подобных объектов с момента основания охраняемой зоны. Риф залегает на глубине 400–600 на вершине ранее не нанесенной на карту подводной горы в центральной части архипелага. Открытие было сделано с помощью исследовательской подводной лодки HOV Alvin, которая недавно прошла модернизацию, получила 4К-камеры и оборудование для забора образцов.