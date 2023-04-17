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49 минут назад

В МГУ научились извлекать больше урана-235 из отработанного топлива

Газета.Ru

Открытый в МГУ новый способ переработки ядерных отходов позволит извлекать из них больше урана-235. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

В МГУ научились извлекать больше урана-235 из отработанного топлива
Фото: Юлия Чернова/пресс-служба химического факультета МГУЮлия Чернова/пресс-служба химического факультета МГУ

При грамотном проектировании и правильной эксплуатации атомные электростанции являются очень безопасным и экологически чистым источником энергии. Единственной нерешенной проблемой остаются отходы ядерного топлива, которые можно либо захоранивать, либо перерабатывать и изготавливать новое ядерное топливо. Самой популярной считается технология переработки PUREX, которая подразумевает извлечение веществ с помощью серии окислительно-восстановительных реакций. Однако у этого процесса есть серьезные минусы, поскольку вместе с ураном и плутонием через этот цикл проходят другие, ненужные компоненты.

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Ученые МГУ предложили новый экстрагент для менее популярной альтернативы PUREX — GANEX-процесса. На первом этапе из топлива селективно экстрагируют уран, а затем извлекают минорные актиниды из азотнокислого раствора ОЯТ. Чтобы эти реакции были эффективными, необходимо подобрать селективные экстракционные агенты с высокой емкостью.

В качестве такого экстрагента может выступать соединение на основе фенантролина – азотсодержащего полициклического соединения. Авторы провели опыты с раствором с технологической концентрацией урана (1 моль/л) и выявили новую особенность образующегося уранового комплекса: «Мы обнаружили интересный факт – подобные соединения могут «захватывать» макроколичества урана, при этом каждая единица экстрагента способна присоединять 2 единицы урана. Одна из урановых частиц располагается в катионной (положительно заряженной) части комплекса, другая – в анионной (отрицательно заряженной). На меньших концентрациях урана в модельных образцах этого не происходит, и ни одна из научных групп не наблюдала такого эффекта ранее», – поясняют ученые.

В ходе дальнейших исследований авторы надеются выявить другие экстрагенты, способные «поглощать» большое количество урана-235 из топлива. В перспективе это позволит извлекать почти весь радиоактивный уран из ядерных отходов, что позволит экономить руду и сделает захораниваемый остаток безопасным.

Наука и техника,МГУ,
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