Во дворце Медичи во Флоренции нашли потайной ход

Во время реставрации Палаццо Веккьо во Флоренции специалисты обнаружили потайной ход, которым не пользовались несколько столетий. Его потолок и стены были покрыты фресками возрастом около 500 лет.

Фото: Мир 24 Мир 24

Палаццо Веккьо – один из самых известных архитектурных памятников Флоренции. Его название переводится как Старый Дворец. В 1540 году он стал резиденцией Козимо I Медичи, великого герцога Тосканского и представителя одной из самых влиятельных итальянских семей эпохи Возрождения.

Потайная лестница, найденная экспертами, была построена в середине XVI века. Она позволяла герцогу и его жене в случае необходимости быстро спуститься с террасы Сатурна на первый этаж, к выходу на Виа деи Леони.

На протяжении веков сводчатые потолки и стены лестницы были покрыты несколькими слоями штукатурки. Реставраторы снимали их слой за слоем, чтобы добраться до оригинальной штукатурки, и обнаружили фрески в гротескном стиле. За несколько столетий картины пострадали, утратив часть краски, специалисты работают над их восстановлением.

Историки отметили, что положение Козимо I Медичи на месте великого герцога в первое время было весьма неустойчивым. Он принадлежал к младшей ветви семьи Медичи, до получения герцогства никогда не жил в Тоскане и был совершенно незнаком жителям города. Поэтому, по словам ученых, было разумно проложить секретный путь, чтобы правящая чета в случае нападения могла незаметно покинуть здание.

После завершения консервации лестницу интегрируют в систему аварийных выходов. По сути, ей вернут первоначальное предназначение, сообщает The History Blog.