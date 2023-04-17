Nature: нелюбовь матери вызывает у детей ожидание одобрения по мере взросления

Группа ученых из Германии выяснила, что люди, которые испытывали нелюбовь или безразличие матери, гораздо чаще оказывались среди тех, кто постоянно ожидал одобрения и других социальных поощрений. Научная работа опубликована в журнале Translational Psychiatry (входит в группу журналов Nature).
По мнению исследователей, дети, которым не хватало материнской любви, невольно становились жертвами родительской отстраненности, которая вызывает посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
Нейровизуализирующее исследование среди взрослого населения Европы и Северной Америки (в выборке участвовали 118 человек) показало, что переносимый с ранних лет ПТСР вызывает изменения в головном мозге, а именно в полосатом теле.
Ученые провели анализ головного мозга 118 добровольцев с помощью аппарата МРТ, среди которых у 86 человек были диагностированы психические расстройства, и обнаружили у них ненормальные преобразования полосатого тела. Напомним, эта часть мозга влияет на экспрессию дофамина, которая регулируется социальным поощрением.
Далее группа научных сотрудников провела тест на социальное и денежное вознаграждение. В ходе эксперимента ученые показывали испытуемым различные изображения, которые касались материальных благ (монеты, кошельки, купюры), а также фотографии людей с различными эмоциями.
Как оказалось, при виде кошелька и монет участники исследования вырабатывали куда меньше нейронных импульсов по сравнению с реакцией на изображения, где испытуемые видели радостные лица.
Таким образом, эксперимент показал, что для людей с изменениями полосатого тела головного мозга социальное вознаграждение куда приоритетнее материального. Например, таким людям на уровне нейронных импульсов объятия, внимание, человеческое тепло и принятие ценятся дороже денег.
Отметим, что изменения головного мозга отражаются и на других факторах, которые определяют качество жизни: испытывавшие родительское пренебрежение люди оказываются в группе риска развития таких ментальных проблем, как большое депрессивное расстройство, расстройство соматических симптомов и усугубление симптомов посттравматического стрессового расстройства.