SpaceX запустила ракету-носитель с 21 спутником Starlink нового поколения

Компания SpaceX в среду осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 21 микроспутника нового поколения сети Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:31 по местному времени (17:31 мск). Первая ступень Falcon 9 использовалась ранее в семи запусках. Ожидается, что примерно через девять минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Как отмечается на сайте компании, в этот раз на орбиту будет выведен 21 спутник Starlink нового поколения. По данным SpaceX, микроспутники второго поколения работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернета.