Раскрыты сенсационные подробности о "чудовище Талли"

Ученые из Токийского университета при помощи лазерного 3D-сканера создали трехмерные карты окаменелостей "чудовища Талли" и пришли к выводу, что предыдущие исследования неверно идентифицировали это загадочное существо. Детальные 3D-изображения с цветовой кодировкой показали, что ископаемое существо не являлось представителем позвоночных.

Исследование опубликовано в журнале Palaeontology, а коротко о его результатах сообщает Eurek Alert. Речь идет о загадочном ископаемом существе, окаменелые останки которого были обнаружены в 1950-х годах и впервые описаны в научной статье в 1966 году. Это существо получило прозвище "чудовище Талли" из-за особенностей его строения.

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Оно обладало стебельчатыми глазами и длинным хоботком, из-за чего оказалось не похожим ни на одну группу известных науке животных. Официальное название этого существа - Tullimonstrum gregarium. Обитало оно более 300 миллионов лет назад. Вот уже более полувека палеонтологи не могут достоверно его идентифицировать.

Несколько лет назад в рамках другого исследования группа ученых выдвинула гипотезу о том, что Tullimonstrum был позвоночным, похожим на круглоротых (бесчелюстных рыб, таких как минога). Если бы эта гипотеза нашла свое подтверждение, "чудовище Талли" потенциально могло бы заполнить пробел в истории эволюции ранних позвоночных.

Однако новое исследование, проведенное командой из Японии, не только опровергло эту гипотезу, но и представило новые сенсационные подробности о загадочном животном. При помощи технологии 3D-сканирования и рентгеновской компьютерной томографии исследователи изучили более 150 окаменелостей "чудовища Талли" и сравнили их с окаменелостями 70 других разнообразных существ древности.

Полученные данные показали, что признаки, ранее использовавшиеся для идентификации "монстра" как позвоночного, на самом деле не соответствовуют признакам позвоночных. Впрочем, тут же вновь возник вопрос о том, к какой группе организмов он принадлежит. Авторы нового исследования предполагают, что, возможно, загадочные останки принадлежат беспозвоночному рыбоподобному хордовому существу.