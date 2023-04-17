Huawei представил MateBook D14/D16 2023 и телевизор Smart Screen S3 Pro

Сегодня Huawei провёл большую презентацию, на которой увидели дебют серии nova 11, Enjoy 60X и Band 8, но это были не единственные новые устройства от бренда. Ноутбуки MateBook D14 и D16 Windows также были представлены вместе с новым флагманским смарт-телевизором, получившим название Smart Screen S3 Pro.

Фото: Huawei Huawei

Huawei MateBook D14 2023 и D16 2023

Как следует из названий, последние представители серии MateBook D выпускаются в размерах 14 и 16 дюймов с IPS-дисплеями с разрешением 1200×1920 пикселей и соотношением сторон 16:10 и процессорами Intel 13-го поколения с графикой Iris Xe. 14-дюймовая модель конфигурируется с процессорами Core i5-1340P и Core i7-1360P, а 16-дюймовая версия — с процессором Core i9-1390H.

Huawei

Оба ноутбука оснащены оперативной памятью LPDDR4x объемом до 16 ГБ и твердотельными накопителями NVMe PCIe емкостью 1 ТБ. Ноутбуки поставляются с Windows 11 Home Edition: D14 2023 оснащен батареей на 56 Втч, а D16 — батареей на 60 Втч. Оба ноутбука поставляются с адаптерами питания мощностью 65 Вт.

Стоимость Huawei MateBook D14 2023 начинается с 742 доллара за комплектацию 16/512 ГБ и до 888 долларов за модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

MateBook D16 2023 стоит от 830 долларов за версию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти и до 1048 долларов за модель Core i9.

Huawei Smart Screen S3 Pro

Новейший смарт-телевизор серии S доступен в размерах 65 и 75 дюймов. Оба оснащены ЖК-панелями с разрешением 2160×3840 пикселей и частотой обновления 120 Гц, которая увеличивается до 240 Гц в игровом режиме. Новые телевизоры охватывают 92% цветовой гаммы DCI-P3 и обеспечивают яркость до 400 нит.

Huawei

Программная сторона покрыта HarmonyOS 3.1, и оба размера имеют 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Что касается ввода-вывода, вы получаете 3 выхода HDMI 2.1, 1 вход AV, 1xUSB 3.0 и 1x USB 2.0, а также порт Ethernet. Вы также получаете камеру с магнитным креплением для видеозвонков.