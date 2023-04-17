Предложено объяснение странным находкам с корабля Черной Бороды

Ученые из Университета Кентукки (США) представили исследование, которое проливает свет на тайну происхождения угля. Последний был обнаружен на морском дне среди обломков корабля знаменитого пирата по прозвищу Черная Борода.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Исследование опубликовано в журнале International Journal of Nautical Archaeology, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Речь идет о корабле, известном под названием "Месть королевы Анны". Впрочем, изначально он назывался "Конкорд", это было французское невольничье судно.

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Около 300 лет назад Черная Борода (таким было прозвище английского пирата Эдварда Тича, действовавшего в Вест-Индии и на восточном побережье британских колоний в Северной Америке) захватил его, переименовал в "Месть королевы Анны", вооружил 40 орудиями и укомплектовал экипажем из примерно 400 человек.

В 1717 году этот корабль врезался в песчаную отмель недалеко от Бофорта (Северная Каролина) и затонул. Он был найден только в 1996 году. Судно покоится на морском дне на глубине 8,5 метра, примерно в 1,6 км от берега государственного парка Форт-Мейкон.

Среди обломков на месте кораблекрушения был обнаружен уголь, равномерно распределенный по всей площади раскопок. Это удивило ученых, так как пиратский корабль затонул более чем за столетие до появления паровых судов и за несколько десятилетий до того, как в Северной Америке была налажена добыча угля.

В новом исследовании морские археологи отобрали на анализ четыре образца угля, поднятые со дна. Их исследовали в лаборатории для определения марки угля, которая зависит от количества углерода и количества тепла, которое он может производить. Анализ показал, что на дне находятся образцы разных классов угля, в том числе антрациты, которые в США не очень распространены, добывают такой уголь преимущественно в Пенсильвании. Причем европейские поселенцы обнаружили антрацит в Пенсильвании только в конце 1760-х годов, а его законная добыча началась там только в 1800-х годах.

В результате исследователи пришли к выводу, что на самом деле на пиратском корабле угля не было. На место кораблекрушения он попал уже в более поздние годы. Вероятно, он мог попасть на дно с военных и торговых кораблей во время Гражданской войны, которые потеряли часть своего груза.