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29 минут назад

SpaceX отменила запланированный на сегодня запуск ракеты Starship

Елена Прошина

Американская космическая компания SpaceX перед самым стартом отменила тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Об этом в своём Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

Starship является самым мощным космическим кораблём из когда-либо построенных и предназначен для пилотируемых полётов на Марс и Луну. Как уточнил Маск, испытания корабля были перенесены из-за неполадок с системой давления. По словам миллиардера, один из клапанов попросту «замёрз».

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Тестовый запуск Starship должен был пройти на частном космодроме в Бока-Чика, штат Техас. Прямая трансляция подготовки к полёту велась на YouTube-канале SpaceX – за ней одновременно наблюдали более 500 тысяч человек. Из-за поломки испытания были перенесены как минимум на два дня.

Отметим, что ранее Илон Маск допускал, что тестовый запуск Starship может пойти не по плану.

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