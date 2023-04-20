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LIVE: Запуск марсианской SpaceX Starship

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Компания SpaceX миллиардера Илона Маска запускает свой звездолет, самую мощную ракетную систему из когда-либо созданных, в свой первый в истории орбитальный полет с базы в Бока-Чика, штат Техас.

«Корабль-24» использует сверхтяжелый ускоритель 7. Он предназначен для многоразового использования и дозаправки на орбите с возможностью полета на Луну и Марс.

120-метровая ракета SpaceX состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и челнока, который как раз и называется Starship. Если точнее, в предстоящем испытательном полете будут использоваться прототипы этих компонентов под индексами «Корабль 24» и «Ускоритель 7». Оба элемента предназначены для повторного использования, однако в отличие от SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy, упадут в море.

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