Ученые доказали, что загадочный туллимонстр не был позвоночным

Туллимонстр гарантированно не был позвоночным животным. Об этом сообщает Токийский университет.

Фото: Takahiro Sakono Takahiro Sakono

Туллимонстр — это открытое во второй половине XX в существо длиной около 15 сантиметров, которое поставило ученых в тупик своей странной анатомией. Несмотря на то, что было обнаружено более 100 ископаемых особей, палеонтологи не смогли его классифицировать и поместить на определенное место в эволюционное древо. Тело туллимонстра было впервые обнаружено в палеонтологическом объекте Мейзон-Крик в штате Иллинойс, где оно отпечаталось в древнем мягком иле несмотря на то, что существо было «мягкотелым». В 2016 году группа ученых в США выдвинула гипотезу, что туллимонстр был позвоночным.

Теперь Томоюки Миками и его коллеги решили проверить эту теорию. Для этого они исследовали более 150 окаменелых особей туллимонстра и более 70 других разнообразных окаменелых животных из Мейзон-Крик, применяя при этом лазерный сканер для создания точной 3D-модели. При этом аппаратура отмечала места сосредоточения мелких неровностей особым цветом. Для анализа строения хоботка авторы применили компьютерную томографию.

Takahiro Sakono

В итоге выяснилось, что признаки, которые позволили идентифицировать туллимонстра как позвоночного, на самом деле не соответствовали признакам позвоночных. «Наиболее важным моментом является то, что у туллимонстра была сегментация в области головы, которая выделялась из тела. Этот признак не соответствует никакой известной линии позвоночных», — резюмируют авторы.