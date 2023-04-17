$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Ученые доказали, что загадочный туллимонстр не был позвоночным

Газета.Ruиещё 1

Туллимонстр гарантированно не был позвоночным животным. Об этом сообщает Токийский университет.

Ученые доказали, что загадочный туллимонстр не был позвоночным
Фото: Takahiro SakonoTakahiro Sakono

Туллимонстр — это открытое во второй половине XX в существо длиной около 15 сантиметров, которое поставило ученых в тупик своей странной анатомией. Несмотря на то, что было обнаружено более 100 ископаемых особей, палеонтологи не смогли его классифицировать и поместить на определенное место в эволюционное древо. Тело туллимонстра было впервые обнаружено в палеонтологическом объекте Мейзон-Крик в штате Иллинойс, где оно отпечаталось в древнем мягком иле несмотря на то, что существо было «мягкотелым». В 2016 году группа ученых в США выдвинула гипотезу, что туллимонстр был позвоночным.

Теперь Томоюки Миками и его коллеги решили проверить эту теорию. Для этого они исследовали более 150 окаменелых особей туллимонстра и более 70 других разнообразных окаменелых животных из Мейзон-Крик, применяя при этом лазерный сканер для создания точной 3D-модели. При этом аппаратура отмечала места сосредоточения мелких неровностей особым цветом. Для анализа строения хоботка авторы применили компьютерную томографию.

Takahiro Sakono

В итоге выяснилось, что признаки, которые позволили идентифицировать туллимонстра как позвоночного, на самом деле не соответствовали признакам позвоночных. «Наиболее важным моментом является то, что у туллимонстра была сегментация в области головы, которая выделялась из тела. Этот признак не соответствует никакой известной линии позвоночных», — резюмируют авторы.

Теперь ученым предстоит выяснить, являлся ли он беспозвоночным хордовым, как ланцетник, или необычным первичноротым — к этой группе относятся черви и моллюски.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий