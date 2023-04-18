iPhone 15 получит необычную заднюю панель

Базовая версия смартфона iPhone 15, презентация которого запланирована на осень нынешнего года, получит заднюю крышку, как у Pro-моделей. Об этом сообщает портал WCCFTech.

© Газета.ru

Речь идет о матовой задней панели с эффектом, который носит название «frosted glass». Такие панели используются в «старших» моделях с приставкой Pro, но в этом году, по слухам, они будут так же установлены и в iPhone 15, и в iPhone 15 Plus. До этого бюджетные модели iPhone имели блестящую заднюю поверхность, которая отражает свет. Таким образом, это нововведение еще сильнее сократит разницу между базовыми и Pro-моделями смартфонов Apple.

Каждый год Apple представляет новый цвет iPhone и, как утверждают инсайдеры, в этом году стоит ждать гаджет в голубом цвете. До этого в сети фигурировал слух о том, что модели iPhone 15 Pro получат эксклюзивный темно-красный оттенок.