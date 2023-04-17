В Нижний Новгород вернется технологический фестиваль ЦИПР Tech Week

В Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) пройдет технологический фестиваль Tech Week. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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Одним из главных событий фестиваля станет Tech Talk – cерия мотивационных лекций для студентов и молодых IT-специалистов от успешных представителей бизнеса. Лекции будут проводиться в формате проекта TED, спикеры затронут темы социального продюсирования и развития искусственного интеллекта, перспектив цифровой экономики и трендов цифровизации.

Лекции состоятся на разных площадках Нижнего Новгорода - в Сбер GARAGE, КУПНО, Академии Маяк и Доме Народного Единства. Полный список лекций опубликован на сайте ЦИПР.

Программа фестиваля будет не только образовательной, но и развлекательной. В частности, в рамках Tech Week состоится битва роботов: на специальном ринге будут бороться роботы, созданные командами из разных городов РФ. Гости фестиваля смогут сделать фото, поговорить с автономным роботом Promobot V.4 и посмотреть один из научно-популярных фильмов с интерактивной программой.

В течение трех дней на открытой площадке фестиваля перед Нижегородской Ярмаркой будут работать временные магазины и фургоны с едой из городских ресторанов. Для гостей фестиваля подготовили пинг-понг на свежем воздухе и DJ-сеты от музыкантов из Нижнего Новгорода.

ЦИПР Tech Week пройдет в Нижнем Новгороде во второй раз при поддержке автономной некоммерческой организации «Горький Тех». В прошлом году в мероприятиях конференции ЦИПР приняли участие 1500 человек, было проведено 55 лекций и паблик-токов, а также турнир по DOTA2.