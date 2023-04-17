В ранней Вселенной заметили готовые столкнуться черные дыры

Астрономы из Иллинойского университета обнаружили в ранней Вселенной две сверхмассивные черные дыры незадолго до столкновения. Они увидели объекты такими, какими они были через три миллиарда лет после Большого Взрыва.

Фото: NASA NASA

Наблюдения показали, что галактика J0749+2255 состоит из двух частей, сливающихся воедино. Внутри нее расположены два активные черные дыры массой 1,26 и 1,58 млрд солнечных масс. По словам ученых, они постепенно сближаются, а расстояние между ними составляет около 10 тысяч световых лет.

Обе черные дыры были классифицированы как чрезвычайно активные квазары. Они возникли на ранней стадии развития Вселенной, что привлекло особое внимание ученых.

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Квазары – одни из наиболее ярких объектов во Вселенной. Они содержат активное галактическое ядро (центр), в котором находится сверхмассивная черная дыра, быстро поглощающая огромное количество материала.

«Мы не видим большого количества двойных квазаров в раннее время во Вселенной. Вот почему это открытие такое захватывающее», – отметили участники исследования.

Ученые также отметили, что открытие позволит лучше понять причины роста сверхмассивных черных дыр. Согласно существующей теории, они возникают из нескольких сливающихся черных дыр меньшего размера.

Однако эти слияния сложно обнаружить в ранней Вселенной. Свет от J0749 +2255 путешествовал более 10 миллиардов лет, прежде чем достичь Земли. Многие древнейшие объекты становятся слишком тусклыми, чтобы их могла уловить аппаратура.

Японские ученые смогли идентифицировать пару квазаров с помощью множества телескопов, охватывающих спектр от рентгеновских до радиолучей. Они предположили, что примерно через 220 миллионов лет система эволюционирует в гравитационно связанную плотную двойную систему, сообщает Nature.