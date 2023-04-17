В России начались продажи смартфонов линейки Realme C55

Китайская компания Realme объявила о запуске продаж на российском рынке нового эксклюзивного смартфона Realme C55.

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Устройство, как известно, имеет несколько отличительных особенностей, одной из которых является наличие «островка», а если быть точнее, «мини-капсулы». «Мини-капсула» — область экрана, которая подстраивается под ситуацию и отображает основную информацию, включая уровень заряда и количество пройденных шагов.

Realme C55 получил экран IPS диагональю 6,72 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Смартфон оснащен фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой на 64 и 2 Мп. Как известно, устройство работает на процессоре SoC MediaTek Helio G88. Высокую производительность и длительное автономное время работы Realme C55 обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.

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