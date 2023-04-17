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1 час назад

В США готовят закон об ограничениях для нейросетей и искусственного интеллекта

Чемпионат.com

Издание PC Gamer обратило внимание, что в США обеспокоены тем, как быстро развивается искусственный интеллект. Власти страны уже начали работу над ограничениями для ИИ.

В США готовят закон об ограничениях для нейросетей и ИИ
Фото: TRISTAR PICTURESTRISTAR PICTURES

Отмечается, что Министерство торговли США начало процесс разработки принципов для обеспечения того, чтобы системы искусственного интеллекта не заходили слишком далеко в своём развитии.

«Ответственные системы искусственного интеллекта могут принести огромную пользу, но только если мы учтём их потенциальные последствия и вред. Чтобы эти системы полностью раскрыли свой потенциал, компании и потребители должны им доверять».

По словам Министерства торговли, выпускать на рынок что-то можно лишь в том случае, если будет уверенность в полной безопасности этого продукта. С ИИ этот вопрос пока спорный, и именно поэтому нужно урегулирование.

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