На будущей орбитальной стации РОС запланировали медицинские эксперименты

«Самое главное заключается в том, что эту станцию предлагается использовать для отработки технологий по медико-биологическому обеспечению межпланетных полетов. Это значит вопросы радиационной безопасности, здесь открывается возможность приблизиться к тем условиям, с которыми мы столкнемся в межпланетном пространстве, за пределами магнитной сферы Земли. С одной стороны, это проблема безопасности, с другой стороны, хорошая научная возможность для проведения исследований в интересах будущих полетов», — заявил Орлов.