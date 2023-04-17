На будущей орбитальной стации РОС запланировали медицинские эксперименты
Разрабатываемая российская орбитальная станция РОС должна стать платформой для отработки технологий медицинского сопровождения дальнекосмических миссий и полетов к другим планетам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Олега Орлова, главу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Орбитальная станция РОС — это планируемая замена российского сегмента МКС национальной космической стацнией, при этом какое-то время они могут работать параллельно. Запуск ее первого модуля запланирован на 2027 год, а завершение строительства — на 2030.
«Самое главное заключается в том, что эту станцию предлагается использовать для отработки технологий по медико-биологическому обеспечению межпланетных полетов. Это значит вопросы радиационной безопасности, здесь открывается возможность приблизиться к тем условиям, с которыми мы столкнемся в межпланетном пространстве, за пределами магнитной сферы Земли. С одной стороны, это проблема безопасности, с другой стороны, хорошая научная возможность для проведения исследований в интересах будущих полетов», — заявил Орлов.
В том числе, станция поможет отработать автономное принятие решений в условиях изоляции. Также РОС позволит продолжить все те эксперименты, которыми занимается российский экипаж МКС в настоящий момент.