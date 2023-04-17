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24 минуты назад

Названы лучшие смартфоны апреля стоимостью до $300

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Редакция портала Gizchina составила список лучших Android-смартфонов апреля, стоимость которых не превышает $300 (около 24,5 тыс. руб.).

Названы лучшие смартфоны апреля стоимостью до $300
Фото: gizchina.comgizchina.com

На первом месте оказался Poco X5 Pro 5G, получивший 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе чипа Snapdragon 778G. Он оснащен основной камерой на 108 Мп, дополненной ультраширокоугольным сенсором с разрешением 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт.

Второе место закрепилось за Realme 10 Pro+ с AMOLED-экраном на 6,67-дюймов с изогнутыми гранями. Дисплей с разрешением Full HD+ работает при частоте 120 Гц. Новинка получила чип MediaTek Dimensity 1080, 108-мегапиксельную камеру наряду с ультраширокоугольным датчиком на 8 Мп и макромодулем с разрешением 2 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч так же заряжается с мощностью 67 Вт.

Redmi Note 12 Pro с чипом Dimensity 1080, занявший третье место, оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Смартфон получил основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

В списке также оказались Redmi Note 12 и менее известный Umidigi A13 Pro Max 5G.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что смартфон от Xiaomi, Realme и Samsung стали самыми популярными в России по состоянию на первый квартал 2023 года.

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