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Российские ученые создали наночастицы для ускорения роста растений

Созданные в России наночастицы способны ускорять рост растений при внесении их в качестве «подкормки». Об этом сообщает пресс-служба НИТУ МИСИС.

Российские ученые создали наночастицы для ускорения роста растений
© НИТУ МИСИС

В последние годы ученые экспериментируют с различными металлическими наночастицами, которые вносят в почву при поливе растений. Они не являются питательными веществами и усваиваются растением прямо — вместо этого они стимулируют метаболические процессы или же подавляют рост вредоносных бактерий.

Теперь в НИТУ МИСИС предложили вносить в почву коллоидный раствор наночастиц CoCuFeNi — соединения кобальта, меди, железа и никеля.

«Суспензия с наночастицами CoCuFeNi способствовала увеличению высоты растений до 12% у кресс-салата и до 50% у масличной редьки, также заметно удлинились стебли. Этот результат указывает на то, что синтезированные наночастицы отлично подойдут в качестве микроудобрения. Комплексный характер воздействия наночастиц на растения является результатом их способности проникать в клетки и далее в субклеточные органеллы. Питательная взвесь показала положительные результаты в биостимуляции растений, прирост массы по сравнению с поливом обычной водой составил 20%», — пояснил Валентин Романовский, один из авторов работы.

Кроме того, это же соединение подавило рост синегнойной палочки, выступив в роли антибиотика. Это также положительно сказывается на культивации растений и снижает риск заражения человека патогенными бактериями.

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