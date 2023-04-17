Спрос на смартфоны в России вернулся к уровню начала 2022 года

По информации газеты «Известия», спрос на смартфоны в России в первом квартале 2023 года вернулся к уровню начала 2022-го. Об этом газете сообщила сеть «М.Видео-Эльдорадо».

По данным ритейлера, в январе–марте текущего года в России было куплено 6,5 млн аппаратов, что сопоставимо с уровнем 2022 года за тот же период. А вот средний чек на смартфоны по сравнению с аналогичным периодом 2022-го сократился на 23%, до 22 тыс. рублей. Это объясняется тем, что люди стали отдавать предпочтение бюджетным гаджетам.