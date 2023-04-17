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13 минут назад

Первый полет Super Heavy: что нужно знать о марсианской ракете SpaceX

Мария Иванова

Сегодня состоится одно из важнейших событий в сфере освоения космоса: сверхтяжелая ракета-носитель Super Heavy разработки SpaceX совершит тестовый орбитальный полет. По этому случаю рассказываем, как пройдет миссия и что нужно знать о Starship — корабле, который поможет человечеству переселиться на Марс.

Ракета-гигант уходит в космос: что нужно знать о марсианской SpaceX Starship
Фото: SpaceXSpaceX

120-метровая ракета SpaceX состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и челнока, который как раз и называется Starship. Если точнее, в предстоящем испытательном полете будут использоваться прототипы этих компонентов под индексами «Корабль 24» и «Ускоритель 7». Оба элемента предназначены для повторного использования, однако в отличие от SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy, упадут в море.

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«Ускоритель 7» имеет 33 двигателя Raptor на метане и жидком кислороде: они должны отключиться через 169 секунд после запуска и отсоединиться от «Корабля 24» тремя секундами позже. После этого часть двигателей перезапустится, чтобы направить ступень в сторону Техаса, где она приземлится в воду примерно в 32 километрах от побережья Мексиканского залива.

После 177 секунд полета должны запуститься двигатели второй ступени Starship. Шесть двигателей Raptor проработают на протяжении приблизительно 6,5 минут и отключатся спустя 560 секунд полета. «Корабль 24» не совершит полный оборот вокруг Земли, однако достигнет скорости близкой к той, что необходима для вывода искусственного спутника на орбиту — около 28 160 км/ч на высоте 240 километров. Наконец, после этого Starship войдет в плотные слои атмосферы. Если все пройдет по плану, то аппарат приземлится в 100 километрах от северо-западного побережья Кауаи — одного из островов Гавайского архипелага.

Напомним, Starship и Super Heavy разрабатываются для достижения главной задачи SpaceX: по словам Илона Маска, изначально он создал компанию для того, чтобы помочь человечеству колонизировать Марс. Starship представляет собой космический корабль, способный вместить до 100 пассажиров, тогда как Super Heavy — сверхтяжелая ракета-носитель, которая поможет челноку вырваться за пределы гравитационной ямы.

SpaceX уже несколько раз проводила предварительные испытания системы, но на маленьком тестовом аппарате под названием Starhopper — по сути, миниатюрном варианте Starship, который был призван проверить сам концепт машины. Ракета Super Heavy же известна несколькими инцидентами, произошедшими на испытаниях двигателей в 2022-м, однако тогда все обошлось без серьезных последствий.

Наука и техника,SpaceX,
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